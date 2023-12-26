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Тайвань розширив санкції проти Росії та Білорусі
14:27 26.12.2023 |
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Міністерство економіки Тайваню у вівторок оголосило про розширення переліку товарів, експорт яких до Росії та Білорусі заборонений через повномасштабне російське вторгнення в Україну, аби запобігти їхньому використанню у військових цілях.
Про це йдеться в повідомленні на сайті тайванського Мінекономіки, пише "Європейська правда".
Відомство заявило, що перелік підсанкційних товарів щодо Росії та Білорусі розширили "з метою здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів у військових цілях".
До переліку потрапили обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також певні хімічні речовини та медикаменти.
Нові санкції відповідають аналогічним крокам Європейського Союзу, Сполучених Штатів та інших країн, що ґрунтуються на виявлених у російській техніці на полі бою в Україні високотехнологічних компонентах західного виробництва, йдеться в заяві тайванського міністерства.
Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї. Цей крок на практиці має символічне значення, бо між островом і Росією існує лише мінімальна пряма торгівля.
Ситуація в Україні викликала співчуття в населення Тайваню через паралелі з тим, що може статися, якщо Китай вирішить застосувати силу проти невизнаної острівної країни, аби повернути її під свій фактичний контроль.
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