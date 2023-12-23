Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Аптеки в лікарнях зобов’яжуть долучитися до програми «Доступні ліки»

22:22 22.12.2023 |

---

 

Відтепер аптеки та аптечні пункти, розміщені в приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов'язані укласти договір з Національної службою здоров'я, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою "Доступні ліки".

Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 22 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Відпуск ліків у межах програми здійснюється в аптеках, що мають відповідний договір з НСЗУ. Однак досить часто аптеки, які знаходяться в лікарнях, не мають таких договорів. Відповідно, пацієнт не має можливості отримати призначені лікарем препарати за програмою реімбурсації в медзакладі. Сьогодні ми вирішуємо це питання. Відтепер аптеки у медзакладах будуть зобов'язані укласти договір з НСЗУ та долучитись до програми "Доступні ліки". А отже, українські пацієнти зможуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за програмою реімбурсації прямо в аптеці медзакладу", - сказав Ляшко.

Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоров'я.

Ще з 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.

Загалом з 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд грн.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків. Наразі 4,43 млн пацієнтів отримали "доступні ліки" безоплатно або з доплатою. По всій країні близько 14 тис. аптек мають договір із НСЗУ та отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5525
  0,0439
 0,12
EUR
 1
 41,3753
  0,0907
 0,22

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес