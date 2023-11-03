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В Україні зібрали понад 67 мільйонів тонн зернових та олійних культур
22:14 03.11.2023 |
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Станом на 3 листопада українські аграрії зібрали понад 67 млн т нового врожаю, зокрема, зернових культур - 47,18 млн т, олійних - 19,96 тис. тонн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
У Мінагрополітики уточнили, що зернові та зернобобові зібрали на площі 9 324,6 тис. га при врожайності 50,6 ц/га.
Зокрема, намолочено 22,41 млн т пшениці (середня врожайність - 47,7 ц/га), 17,13 млн т кукурудзи (врожайність - 70,8 ц/га), 5,89 млн т ячменю (39,2 ц/га), 398,2 тис. т гороху (25,8 ц/га), 206,5 тис. т гречки (14,9 ц/га), 178,6 тис. т проса (при врожайності 22,7 ц/га).
Також намолочено 969,3 тис. т інших зернових та зернобобових культур.
«Найбільший показник намолоту зернових в аграріїв Вінниччини, вони зібрали майже 4 млн т. Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина, Одещина та Дніпропетровщина зібрали понад 3 млн т зерна кожна. По 2 млн т зернових намолотили сільгосптоваровиробники Київщини, Миколаївщини, Тернопільщини, Сумщини, Хмельниччини та Чернігівщини», - йдеться у повідомленні.
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