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Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виділення на оборону 21,6% ВВП
10:03 10.10.2023 |
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Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, яке передбачає виділення з державного бюджету щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону.
Про це йдеться в президентському указі №682/2023.
Зокрема, РНБО вирішила, що уряд під час допрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік має передбачити фінансування потреба сектору безпеки й оборони в обсязі щонайменше 1,692 трлн грн.
Про фінансування сектора безпеки і оборони Апарат Ради національної безпеки і оборони України має дізнаватися щомісяця до 15 числа.
У рішенні РНБО також зазначено, що органи сектора безпеки і оборони України мають протягом 2024 року скоротити дебіторську заборгованість з виконання державних контрактів на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення та не допустити її прострочення.
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