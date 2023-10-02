В уряді Польщі кажуть, що найбільший оборонний концерн не запросили на форум у Києві

В уряді Польщі кажуть, що найбільший державний оборонний концерн Польщі не отримав запрошення на форум ОПК, що проходив у Києві минулого тижня; українська сторона стверджує протилежне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Radio ZET заявив міністр держактивів Яцек Сасін.

У блоці інтерв'ю, що стосувався Форуму оборонних індустрій у Києві, Сасін сказав, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія".

"Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов'язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд - який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі... І це буде мати погані наслідки для України", - заявив міністр.

Проте посол України Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ заявив, що Польща однією з перших отримала запрошення на подію.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п'ятниці. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.