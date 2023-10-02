Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В уряді Польщі кажуть, що найбільший оборонний концерн не запросили на форум у Києві

16:38 02.10.2023 |

---

 

В уряді Польщі кажуть, що найбільший державний оборонний концерн Польщі не отримав запрошення на форум ОПК, що проходив у Києві минулого тижня; українська сторона стверджує протилежне.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Radio ZET заявив міністр держактивів Яцек Сасін.

У блоці інтерв'ю, що стосувався Форуму оборонних індустрій у Києві, Сасін сказав, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія".

"Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов'язано з поточними політичними інтересами української влади, яка вважає, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грає роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд - який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі... І це буде мати погані наслідки для України", - заявив міністр.

Проте посол України Василь Зварич у спілкуванні з польськими ЗМІ заявив, що Польща однією з перших отримала запрошення на подію.

Нагадаємо, Форум оборонних індустрій проходив у Києві минулої п'ятниці. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5177
  0,2231
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5148  0,03 0,07 38,2026  0,00 0,01
EUR 39,8885  0,05 0,14 40,8944  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес