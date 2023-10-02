Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ICS стане основним стандартом для глобальних страховиків у 2024 році - Fitch

13:39 02.10.2023 |

---

 

Новий глобальний стандарт платоспроможності для страхових груп, що діють на міжнародному рівні, - стандарт страхового капіталу (ICS), розробка над яким завершується, стане ймовірно найбільш значущим нововведенням у сфері регулювання для глобальних страховиків у 2024 році.

Про це йдеться у новому звіті Fitch Ratings, повідомляється на його сайті.

Зазначається також, що громадські консультації з ICS як запропонованої вимоги до капіталу (PCR) завершилися 21 вересня 2023 року, і зараз Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (IAIS) оцінює економічний вплив стандарту, який має набути чинності до кінця 2024 року.

"ICS має призвести до більш тісного узгодження стандартів капіталу для страхових груп, що діють на міжнародному рівні, але складно створити глобальний стандарт, з яким погодяться всі юрисдикції. У той час як багато юрисдикцій прийняли структуру, подібну до Solvency II, яку в цілому відображає ICS, у США використовується інший підхід - метод агрегування для розрахунку капіталу страхової групи", - наголошується у повідомленні.

Fitch не очікує, що ICS буде встановлювати вимоги до нормативного капіталу, що суттєво відрізняються, враховуючи широке впровадження системи, подібної до Solvency II, і можливу гнучкість, що дозволяє враховувати специфіку національного ринку і навіть метод агрегування в США. Тому він, ймовірно, буде нейтральним для рейтингів і не обов'язково призведе до повністю узгоджених розрахунків капіталу групи.

Ще одним важливим нововведенням у сфері регулювання для страховиків у 2024 році стане запровадження розкриття інформації про сталий розвиток МСФЗ.

Рада з міжнародних стандартів сталого розвитку завершила розробку шаблонів звітності для них у червні 2023 року, і страховики повинні розкривати фінансову суттєвість ризиків зміни клімату за річні звітні періоди з 1 січня 2024 року. Розкриття інформації сприятиме зростанню впливу факторів ESG на страховиків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5177
  0,2231
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5148  0,03 0,07 38,2026  0,00 0,01
EUR 39,8885  0,05 0,14 40,8944  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес