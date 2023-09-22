Фінансові новини
- |
- 22.09.23
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд ЄС встановив, що Німеччина недостатньо захищає довкілля
10:49 22.09.2023 |
---
Суд ЄС у своєму рішенні постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо захисту довкілля, передбачені європейським законодавством.
Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".
У рішенні від 21 вересня Суд ЄС постановив, що Німеччина недостатньо виконала свої зобов'язання щодо визначення та захисту заповідних територій.
У Німеччині ідентифікували близько 4600 територій, які мали потрапити під захист з метою збереження важливих екосистем. У 2019 році Єврокомісія констатувала, що Німеччина недостатньо виконує зобов'язання, зокрема, щодо захисту рівнинних і гірських луків і багато з них зменшилися у площі чи зовсім зникли внаслідок господарської діяльності.
Суд ЄС встановив, що Німеччина не визначила як території із захисним статусом 88 ділянок і цим порушила євродирективу 1992 року про оселища, що є однією із засадничих у питаннях політики ЄС щодо захисту довкілля.
Також виявили більш численні дрібні проблеми - як, наприклад, неврахування того чи іншого виду в оцінках впливу на довкілля.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділили новий пакет допомоги Україні: спрямований на захист неба напередодні зими
|Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу проти Лукаш і Стефанішиної
|Україна отримала 10 шведських танків Stridsvagn 122 з навченими екіпажами
|Розслідування Reuters про Татарова. Які наслідки чекають на Банкову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|БО «БФ «Help For Ukraine» запрошує до партнерства для реалізації унікального проекту