Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія націоналізувала шість підземних газосховищ за 360 млн євро

09:40 20.09.2023 |

---

 

Чеський оператор системи передавання електроенергії ČEPS придбав компанію RWE Gas Storage CZ, s.r.o., яка володіє шістьма підземними сховищами газу загальним обсягом понад 2,7 млрд куб. м. Про це повідомляється на сайті компанії.

Уряд Чехії погодив угоду 23 серпня 2023 року, а 18 вересня її вже закрили.

Вартість придбання - 360 млн євро.

RWE Gas Storage CZ, яка змінить назву на Gas Storage CZ, - найбільший оператор підземних сховищ у Чехії. На неї припадає 65% потужностей зі зберігання газу в країні, три інші оператори разом контролюють 35%.

Націоналізацію підземних сховищ уряд Чехії мотивує енергетичною безпекою.

Минулого року Чехія орендувала потужності термінала зрідженого газу в Емсхавені (Нідерланди). Придбання резервуарів для його зберігання - наступний крок.

"Раніше ми були надто вразливі перед агресором, який зловживає енергією як зброєю проти нашої держави, наших громадян, наших компаній. Це не повинно повторитися. Дві транснаціональні фінансові установи підтвердили, що це гарна інвестиція не лише з погляду енергетичної безпеки, а й з погляду економіки", - сказав міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела.

RWE Gas Storage - прибуткове підприємство, його прибуток за 2022 рік становив близько 14 млн євро.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1540
  0,1609
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8248  0,02 0,05 38,6196  0,09 0,22
EUR 40,5920  0,01 0,01 41,5256  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес