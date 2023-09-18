Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США і Іран обмінялися полоненими у форматі «п 'ять на п 'ять»

18:01 18.09.2023 |

---

 

П'ятеро раніше ув'язнених в Ірані громадян США в понеділок, 18 вересня, вилетіли до Катару в рамках домовленостей про обмін полоненими між Вашингтоном і Тегераном, повідомляє Reuters.

Катарський літак забрав п'ятьох американців і двох їхніх родичів з Тегерана незабаром після того, як було підтверджено переказ іранських коштів на рахунки в Досі. За раніше оприлюдненими домовленостями, до Катару мали бути перераховані шість мільярдів доларів заморожених іранських активів з Південної Кореї.

США також звільнили п'ятьох іранців, але до Катару прибули лише двоє, решта троє вирішили не повертатися до Ірану. За словами речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, двоє з них вирішили залишитися у Сполучених Штатах, ще один - приєднається до своєї родини в третій країні.

Критика угоди між США та Іраном

Після того, як минулого місяця США і Іран досягли домовленостей щодо обміну, республіканці почали критикувати адміністрацію президента США Джо Байдена за "фінансування тероризму" та надання Ірану коштів нібито для виробництва безпілотників для Росії.

Втім, адміністрація Байдена наполягає, що за передані кошти Тегерану буде дозволено купувати лише продукти харчування, ліки та інші гуманітарні товари, а всі санкції відносно країни лишаються в силі.

МЗС Ірану ж стверджує, що за ці гроші країна зможе купувати "всі непідсанкційні товари", не обмежуючись продуктами харчування та ліками.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9931
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на 15.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес