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Нельсон Мандела
США і Іран обмінялися полоненими у форматі «п 'ять на п 'ять»
18:01 18.09.2023 |
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П'ятеро раніше ув'язнених в Ірані громадян США в понеділок, 18 вересня, вилетіли до Катару в рамках домовленостей про обмін полоненими між Вашингтоном і Тегераном, повідомляє Reuters.
Катарський літак забрав п'ятьох американців і двох їхніх родичів з Тегерана незабаром після того, як було підтверджено переказ іранських коштів на рахунки в Досі. За раніше оприлюдненими домовленостями, до Катару мали бути перераховані шість мільярдів доларів заморожених іранських активів з Південної Кореї.
США також звільнили п'ятьох іранців, але до Катару прибули лише двоє, решта троє вирішили не повертатися до Ірану. За словами речника міністерства закордонних справ Ірану Насера Канані, двоє з них вирішили залишитися у Сполучених Штатах, ще один - приєднається до своєї родини в третій країні.
Критика угоди між США та Іраном
Після того, як минулого місяця США і Іран досягли домовленостей щодо обміну, республіканці почали критикувати адміністрацію президента США Джо Байдена за "фінансування тероризму" та надання Ірану коштів нібито для виробництва безпілотників для Росії.
Втім, адміністрація Байдена наполягає, що за передані кошти Тегерану буде дозволено купувати лише продукти харчування, ліки та інші гуманітарні товари, а всі санкції відносно країни лишаються в силі.
МЗС Ірану ж стверджує, що за ці гроші країна зможе купувати "всі непідсанкційні товари", не обмежуючись продуктами харчування та ліками.
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