Перезапуск Рахункової палати: починається конкурс на зайняття 11 посад

З 15 вересня починаються два конкурси на зайняття посад членів Рахункової палати. Відповідне рішення ухвалив Комітет Верховної Ради з питань бюджету.

Конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати, строк повноважень яких закінчується у березні 2024 року (йдеться про сім таких посад) триватиме до 15 листопада 2023 року.

Повторний конкурс на зайняття вакантних посад членів Рахункової палати (йдеться про чотири вакансії) триватиме до 16 жовтня 2023 року.

ХТО МОЖЕ СТАТИ ЧЛЕНОМ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ

Громадянин України, віком від 30 до 65 років, який володіє державною мовою та однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою), має вищу освіту не нижче ступеня магістра, загальний стаж роботи не менше 7 років, стаж роботи у сфері державного аудиту, економіки, фінансів або права не менше 5 років та бездоганну ділову репутацію.

"Бюджетний комітет забезпечуватиме здійснення відповідних заходів цих конкурсів. За результатами таких заходів Верховна Рада під час пленарного засідання рейтинговим голосуванням визначатиме кандидатів з найбільшою кількістю голосів, яких потім буде призначати членами Рахункової палати на шість років", - розповіла Роксолана Підласа.

Рахункова палата складається із 13 членів, із яких нині затверджено сім. Також у держоргані немає затвердженого керівника після звільнення у квітні Валерія Пацкана. Верховна Рада України 6 вересня не змогла призначити нових членів Рахункової палати.

Верховна Рада призначила Валерія Пацкана головою Рахункової палати у березні 2018 року. Термін повноважень голови Рахункової палати становить шість років. Його попередник Роман Магута - теж фігурант карного провадження НАБУ. Йому інкримінують відчуження службової квартири у власність родича.