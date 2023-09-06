Ринок нових комерційних авто в Україні в серпні скоротився на 2% проти липня-2023, але проти серпня-2022 зріс удвічі - «Укравтопром»

Реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) у серпні становили 955 од., що на 2% (або на 20 од.) менше за показник липня поточного року, повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Асоціація констатує, що фактично ринок відкотився до показника травня поточного року.

Водночас порівняно із серпнем минулого року реєстрації збільшилися майже вдвічі, але від показника довоєнного серпня 2021 року відставання становить 29%.

Лідером ринку залишається Renault - 191 од., а на друге місце з п'ятого в липні вийшла Scania з 98 машинами. Далі йдуть Mercedes-Benz - 84 од., Volkswagen - 73 од. і Ford - 72 од.

Загалом у січні-серпні 2023 року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили 7 120 нових машин, що на 65% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Водночас, як повідомлялося з посиланням на інформаційно-аналітичну групу AUTO-Consulting, сегмент вантажних автомобілів повною масою більше ніж 3,5 тонни в серпні 2023 року показав приріст продажу на 60% порівняно із серпнем 2022 року, до 419 од., а за підсумками січня-серпня він зріс на 68% до 3,056 тис. од. Лідирує в сегменті Scania.

Як повідомлялося з посиланням на "Укравтопром", у 2022 році ринок нових комерційних авто скоротився у 2,3 раза проти 2021 року - до 6,9 тис. од.