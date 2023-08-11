Експорт зерна: Україна, Румунія, Молдова, США та ЄС провели спеціальну зустріч

Сполучені Штати приєдналися до офіційних осіб Румунії, України, Молдови та Європейського Союзу, щоб підтримати експорт українського зерна і вирішити проблему глобальної продовольчої безпеки у зв'язку з рішенням Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи.

Як передає Укрінформ з посиланням на повідомлення посольства США в Україні, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі в румунському місті Галац.

У диппредставництві поінформували, що в ній взяли участь координатор Державного департаменту США з питань санкцій посол Джим О'Браєн, посол США в Україні Бріджит Брінк, посол США в Румунії Кетлін Кавалек і виконувач обов'язків заступника голови Місії США в Молдові Мері Александер, а також міністр транспорту й інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, віцепрем'єр-міністр України Олександр Кубраков, віцепрем'єр-міністр Молдови Владімір Болеа та генеральний директор Європейської комісії з питань мобільності і транспорту Магда Копчинська.

«Тоді як Росія безпардонно використовує продовольство як зброю, що має серйозні наслідки для вразливих верств населення усього світу, Сполучені Штати, Румунія, Україна, Молдова та Європейський Союз сповнені рішучості протистояти її варварським діям і працювати над ефективним розв'язанням проблеми. Ця багатостороння зустріч представників високого рівня підкреслює необхідність підтримки збільшення експорту зерна з України з метою забезпечення глобальної продовольчої безпеки... і демонструє наше спільне прагнення постачати українське зерно на ринок, попри зусилля Росії», - зазначили у посольстві США.

У диппредставництві запевнили, що Сполучені Штати залишаються вірними партнерству з урядом і народом України, в тому числі через надання фінансової підтримки й постачань, розширення альтернативних експортних маршрутів та модернізацію українських прикордонних пунктів пропуску.

У посольстві додали, що США також сприятимуть модернізації критичної інфраструктури для залізничних та автомобільних перевезень і транзитного перевезення вантажів, розширенню доступу до вагонних деталей і залізничних складальних ліній, а також допомагатимуть приватному сектору, розташованому вздовж Дунаю, у розширенні експортних можливостей.

Окрім того, Сполучені Штати пообіцяли надати фінансову допомогу сусідам України для придбання таких суден, як лоцманські катери, а також сприяти транскордонним перевантаженням і транзиту.

«Ці заходи знаменують прогрес у збільшенні експорту зерна з України. Проте повна відповідальність за різке зростання цін на продовольство та підвищений ризик для вразливих верств населення в усьому світі лежить на Росії», - наголосили у посольстві США.

Американські дипломати зауважили, що Росія звинувачує санкції у створеному нею дефіциті продовольства, однак це неправда.

«Міжнародна спільнота не накладала санкції на російський сільськогосподарський експорт, зокрема експорт добрив. Сполучені Штати закликають Росію негайно припинити напади на українські міста й інфраструктуру, знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи та продовжити, розширити і повністю виконати пов'язану з нею угоду», - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що багато країн зацікавлені в тому, щоб "зерновий коридор" працював, але завданням Москви є створення штучного голоду у світі, який спричинить продовольчу міграцію до Європи.

Чорноморська зернова угода була укладена у липні 2022 року. Задля цього були підписані два документи: за участю ООН, Туреччини та України й окремо - ООН, Туреччини та РФ.

Росія 17 липня цього року заявила про вихід із зернової угоди.