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АНАЛІТИКА

Україна торік отримала ₴495 мільярдів через цільовий фонд Світового банку

23:53 08.08.2023 |

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У 2022 році міжнародні партнери в рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) компенсували гуманітарні видатки українського бюджету на суму $14,5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.

«Метою проєкту PEACE in Ukraine є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов'язані зі сферою безпеки і оборони. Так, міжнародні донори надали Україні 14,5 млрд дол. США в рамках проєкту PEACE на відшкодування пріоритетних видатків 2022 року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Сполучені Штати надали у вигляді грантів $11,7 млрд, Велика Британія - $1,45 млрд (кредитні гарантії), Світовий банк - $727,8 млн (кредити), Німеччина - $264,5 млн (гранти), Італія - $200,5 млн (кредит), Іспанія - $50,1 млн (грант), Данія - $30,9 млн (кредитні гарантії), Фінляндія - $21,3 млн (грант), Ірландія - $21,1 млн (грант), Нідерланди - $20,3 млн (кредитні гарантії), Латвія - $10,4 млн (кредитні гарантії), Литва - $10 млн кредитних гарантій та $3,2 млн грантових коштів, Швейцарія - $10,3 млн (грант), Бельгія - $3,1 млн (грант), Ісландія - $1,6 млн (грант).

Загалом у 2022 році Україна отримала 495,3 млрд грн зовнішнього фінансування у рамках проєкту.

Як наголошують в Міністерстві фінансів, це дозволило профінансувати надання пенсій для понад 9 млн пенсіонерів (199,5 млрд грн), допомоги для 1,6 млн внутрішньо переміщених осіб (40,5 млрд грн), житлових субсидій для 1,6 млн сімей (15,9 млрд грн), допомоги при народженні дитини для 750 тис. сімей (8,9 млрд грн), зарплат для 515 тис. медпрацівників (45,2 млрд грн), 503 тис. учителів шкіл (69,9 млрд грн) та 140 тис. викладачів закладів вищої освіти (18,5 млрд грн).

Як повідомлялося, упродовж семи місяців 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 265,6 млрд грн, з яких 158,6 млрд грн - на пенсійні виплати.
 

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