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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував обмежити кредитування лудоманів
23:21 08.08.2023 |
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Депутати ініціюють зміни до Закону України "Про споживче кредитування".
В комітеті фінансів ВР хочуть, щоб кредитодавець був зобов'язаний до укладення договору про споживчий кредит перевірити у реєстрі лудоманів наявність відомостей про потенційного клієнта. Якщо позичальник значиться у реєстрі, видавати йому кредит заборонять.
Але проаналізувавши ініціативу, Комісія з питань регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) внесла свої поправки. Там зауважили, що варто заборонити брати споживчі кредити лише особами, включеними до реєстру лудоманів за рішенням суду. Адже громадянин України може це зробити й самостійно - щоб допомогти собі утриматись від згубної спокуси (це як добровільне "кодування" для людей з ігровою залежністю).
Як альтернативу пропонують розглянути можливість визначення максимального розміру споживчого кредиту для ігрозалежних з обов'язковою перевіркою позичальника у Реєстрі лудоманів (офіційна назва: Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх).
КРАІЛ зазначає, що реалізація проєкту закону потребуватиме відповідного фінансування з Державного бюджету України на доопрацювання технічних можливостей реєстру лудоманів.
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