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АНАЛІТИКА

Зернова угода. У Ердогана не прогнозують кризи та чекають розмови з Путіним

23:34 13.07.2023 |

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Туреччина планує уникнути кризи з боку Росії щодо "зернової угоди". В країні також готуються до перемовин президента Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Прес-секретар партії справедливості та розвитку Омер Челік заявив, що Туреччина розраховує, що уникне кризи щодо "зернової угоди" з боку РФ.

"Я не думаю, що в ритмі турецько-російських відносин буде якийсь негатив. Зернова угода зазнала невеликої турбулентності, але потім повернулася на правильний шлях", - пояснив він.

За словами прес-секретаря, Туреччина помітила, що Путін, як і Ердоган занепокоєні з приводу питання "зернової угоди".

"Існує бажання не поглиблювати ситуацію з голодом у бідних країнах. У будь-якому випадку, я не очікую кризи. Я думаю, що буде контакт між нашим президентом і паном Путіним з цього питання", - додав Челік.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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