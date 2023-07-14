Зернова угода. У Ердогана не прогнозують кризи та чекають розмови з Путіним

Туреччина планує уникнути кризи з боку Росії щодо "зернової угоди". В країні також готуються до перемовин президента Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Прес-секретар партії справедливості та розвитку Омер Челік заявив, що Туреччина розраховує, що уникне кризи щодо "зернової угоди" з боку РФ.

"Я не думаю, що в ритмі турецько-російських відносин буде якийсь негатив. Зернова угода зазнала невеликої турбулентності, але потім повернулася на правильний шлях", - пояснив він.

За словами прес-секретаря, Туреччина помітила, що Путін, як і Ердоган занепокоєні з приводу питання "зернової угоди".

"Існує бажання не поглиблювати ситуацію з голодом у бідних країнах. У будь-якому випадку, я не очікую кризи. Я думаю, що буде контакт між нашим президентом і паном Путіним з цього питання", - додав Челік.