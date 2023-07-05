Блінкен поговорив з главою МЗС Туреччини про розширення НАТО і «зернову угоду»

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провели телефонну розмову.

Про це повідомляє агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Турецька сторона першою повідомила про розмову, тоді як комюніке Держдепу ще не опублікували.

В МЗС Туреччини зазначили, що міністр закордонних справ Хакан Фідан та Ентоні Блінкен обговорили розширення НАТО, Чорноморську зернову ініціативу, а також майбутню зустріч щодо протидії наркоторгівлі.

Нагадаємо, російська сторона погрожує після 17 липня припинити участь у "зерновій угоді", яка уможливлює експорт сільськогосподарської продукції з чорноморських портів України в умовах війни.

Видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду". Цю пропозицію вже розкритикувала посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева.