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АНАЛІТИКА

Марк Міллі : Рішення щодо ATACMS чи касетних боєприпасів для України ще немає

23:03 30.06.2023 |

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[thumb=left][/thumb]Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі пояснив, що питання надання Україні озброєнь на кшталт далекобійних ракетних систем ATACMS вирішує президент, і поки що такого рішення він не ухвалив.

Як пише "Європейська правда", про це Міллі заявив у п'ятницю під час дискусії в Національному прес-клубі.

Коментуючи питання зміни позиції адміністрації Джо Байдена щодо надання Україні ATACMS чи винищувачів F-16, генерал пояснив, що йдеться про "постійний процес перегляду рішень".

"Ми це обговорюємо спільно з українською стороною та союзниками в Європі, зокрема в межах Контактної групи з питань оборони України. Це постійний процес ухвалення рішень. І, як уже говорив президент, обговорюються всі ці речі. Станом на зараз рішення немає", - додав Міллі.

Окремо топ-генерал США зупинився на питанні надання Україні касетних снарядів, або вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM)

"Ми тривалий час обговорювали питання DPICM, їх просили українці, їх надали кілька європейських країн. І росіяни використовують їх зараз. Наскільки мені відомо, рішення ще немає", - зауважив він.

Раніше ЗМІ повідомили, що США схиляються до надання Україні касетних боєприпасів, і оголосити про це можуть вже на початку липня.

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати також наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.
Ключові теги: США
 

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