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АНАЛІТИКА

Україна і Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

23:27 28.06.2023 |

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Україна і Польща продовжили дію дозволів на вантажні перевезення до третіх країн

 

Українські і польські вантажні перевізники зможуть виконувати перевезення до та з третіх країн на підставі дозволів 2022 року до кінця 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Таке рішення ухвалили під час засідання українсько-польської Змішаної Комісії про автомобільні перевезення за участі Міністерства відновлення України та Міністерства інфраструктури Польщі 27 червня, додали в міністерстві.

"Наприкінці травня ми обіцяли, що міністерство працює над довгостроковим рішенням у питанні дії дозволів на перевезення. Зараз ми власне виконали те, що обіцяли.

Вдячний нашим польським колегам із Міністерства інфраструктури за систему співпрацю заради розвитку двох країн", - заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Важливою умовою виконання перевезень до та з третіх країн стане клас екологічності вантажівки. Змішана Комісія затвердила, що дозволи стосуються лише транспортних засобів класу не нижче Євро-5. Оновлені екологічні вимоги почнуть діяти з 1 липня, перевізники, які розпочали свій рейс, матимуть змогу його закінчити", - пояснили в міністерстві.

При цьому серед всіх зареєстрованих вантажівок у власності ліцензованих перевізників лише близько 1200 автомобілів належать до класу Євро-4, близько 70 тисяч - відповідають оновлених вимогам, а саме Євро-5 та вище.

Також міністерства обох країн домовились перевірити мережу регулярних автобусних маршрутів між Україною та Польщею та обговорили питання запровадження електронної черги для пасажирських перевезень.

У відомстві нагадали, що 30 травня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спільно із Міністерством інфраструктури Польщі домовились про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн до 30 червня.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Польща
 

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