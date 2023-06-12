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США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
23:18 12.06.2023 |
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Сполучені Штати почали розробку пропозиції реформи Ради безпеки ООН - найвпливовішого органу у системі міжнародного права, - яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу.
Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".
Наразі США не мають остаточного бачення реформи Радбезу ООН, та, як передбачається, йтиметься про розширення кількості його постійних представників на приблизно шість, водночас вони не матимуть права вето.
Така позиція гарантує, що в разі втілення реформи нові країни отримають вплив постійних членів Радбезу ООН, що водночас не підважить право вето нинішніх членів.
Попередньою підтримкою реформи наразі намагається заручитись посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Цей крок є частиною ширшого прагнення Вашингтона модернізувати міжнародні організації, яких часто звинувачують у неефективності.
"Ми хочемо, щоб ці інституції працювали так, щоб ми могли обговорювати і намагатися вирішувати міжнародні конфлікти. Ми повинні чітко усвідомлювати успіхи й невдачі, яких ми досягли за ці роки, але немає жодних сумнівів, що з цими інституціями нам краще, ніж без них", - пояснює на умовах анонімності американський посадовець.
Наразі невідомо, які саме країни можуть стати постійними членами Радбезу ООН, та Сполучені Штати раніше підтримували включення до цього органу Німеччини, Японії та Індії.
Водночас такий крок потребуватиме зміни Статуту Організації, а для цього її мають схвалити й ратифікувати дві треті членів ООН.
Нагадаємо, у вересні 2022 року під час сесії високого рівня Генасамблеї ООН президент США Джо Байден підтвердив, що підтримує розширення кількості постійних та непостійних членів Ради безпеки.
Це питання особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.
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