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АНАЛІТИКА

Блінкен вірить, що контрнаступ змусить Путіна до перемовин

22:39 12.06.2023 |

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Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що успішний контрнаступ України змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів задля припинення війни. Відповідну заяву Блінкен зробив під час пресконференції у понеділок, 12 червня, в Вашингтоні.

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі - зміцнить її (України. - Ред.) позицію за будь-яким столом переговорів, який може з'явитися, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах задля припинення війни, яку він розпочав", - сказав очільник Держдепартаменту журналістам, цитує AFP.

Блінкен водночас зазначив, що ще занадто рано говорити про головні цілі та напрямки українського контрнаступу, однак Вашингтон впевнений, що Київ і надалі матиме успіх у спробах повернути свої землі, захоплені Росією.

Вашингтон максимізує підтримку України

Керівник американського зовнішньополітичного відомства заявив також, що Сполучені Штати рішуче налаштовані максимізувати свою підтримку України, щоб вона мала змогу досягти успіху на полі бою. "Потужний" пакет політичної і практичної підтримки України, додав Блінкен, можна очікувати і на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, минулого тижня західні ЗМІ, а згодом і аналітики повідомили про початок українського контрнаступу, хоч у Києву його на той час не анонсували. 10 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні відбуваються контрнаступальні оборонні дії, але жодних подробиць не надав.

На сьогодні Силам оборони України вдалося під час наступальних дій деокупувати низку населених пунктів Запорізької та Донецької областей.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Росія
 

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