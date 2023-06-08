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Оборона України: Рахункова палата назвала витрати бюджету за перший квартал
13:49 08.06.2023 |
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У січні-березні 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету було спрямовано на обороноздатність і безпеку України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.
"В умовах війни у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України", - йдеться в повідомленні.
Зі слів т.в.п. голови Рахункової палати Андрія Майснера, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету. Без урахування грантів перевиконання плану доходів загального фонду у I кварталі становило 7 млрд грн, або 3%.
"В умовах російської військової агресії проти України і продовження воєнного стану 61% видатків спрямували на заходи, пов'язані з обороноздатністю і безпекою держави (389 млрд грн). Здійснення цих видатків повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень (доходи без урахування грантів, кошти від внутрішніх запозичень, повернення кредитів і приватизація державного майна)", - підкреслив Майснер.
Як повідомляв Укрінформ, у 2022 році до загального фонду державного бюджету надійшло 1 491,1 млрд гривень.
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