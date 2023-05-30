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АНАЛІТИКА

Експортно-кредитне агентство цьогоріч уже підтримало експорту на 1,2 мільярда

23:37 29.05.2023 |

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Станом на 26 травня 2023 року Експортно-кредитне агентство уже підтримало товарного експорту на 1,24 млрд грн. Страхова відповідальність ЕКА при цьому склала 312,07 млн грн.

"Це означає, що кожна гривня наданої через ЕКА підтримки експорту в 2023 році потенційно генерує 3,97 гривні валютної виручки", - сказано в повідомленні Мінекономіки.

Загалом сума підтриманого експорту в рамках портфелю продуктів ЕКА склала 4,43 млрд грн, із яких 4,31 млрд грн - це сума експорту, підтриманого спільно з банками партнерами:

* у рамках портфельного страхування експортних кредитів банків-партнерів ЕКА було видано кредитів на суму 286,19 млн грн на виконання зовнішньоекономічних договорів (ЗЕД) на суму 1,27 млн грн;

* у рамках індивідуального страхування експортних кредитів - видано 304,27 млн грн на виконання ЗЕД на суму 3,09 млрд грн.

Також експортери застрахували фінансові ризики зовнішньоекономічних договорів на суму в 68,6 млн грн.

Основним бенефіціаром підтримки експортерів державою через ЕКА є підприємства малого та середнього бізнесу.

Зокрема, частка позик, виданих на виконання експортного контракту під страхове покриття ЕКА, для малого бізнесу в структурі кредитного портфелю банків складає 84,31%, для середнього - 9,8% і 5,88% - для мікропідприємств.

При цьому 71% таких позик складають від 1 млн до 5 млн грн. Ще 20,34% перевищують суму в 5 млн грн і 8,47% - позики до 1 млн грн.

"Експортно-кредитне агентство" - приватне акціонерне товариство, засноване в 2018 році. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету міністрів України. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений ним орган управління - Міністерство економіки України.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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