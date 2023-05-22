МТСБУ виключило п'ять страховиків зі свого складу

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) повідомило про виключення п'яти страхових компаній зі свого складу.

Згідно з повідомленням бюро, на підставі поданих заяв виключено ПрАТ "УАСК АСКА", ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ", ПрАТ "СК "Провідна".

Таке рішення компанії прийняли у зв'язку з набуттям чинності рішень Національного банку України про анулювання їхніх ліцензій.

Крім того, АТ "ПРОСТО-страхування" та АСК "ОМЕГА" втратили членство в МТСБУ у зв'язку з втратою права укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

У МТСБУ наголошують, що припинення членства не звільняє страховика від виконання зобов'язань згідно з укладеними ним договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Як повідомлялося, такі рішення було ухвалено 18 травня на загальних зборах членів МТСБУ.

Як повідомлялося, НБУ 23 березня 2023 року анулював ПрАТ "СК "Провідна" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, і 27 березня виключив із Держреєстру фінансових організацій. Рішення було ухвалено у зв'язку з неусуненням порушень ліцензійних умов.

АТ "ПРОСТО-страхування" виключено з Держреєстру 16 травня у зв'язку з анулюванням раніше всіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг, у зв'язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства.

АСК "Омега" з 24 лютого 2023 року втратила право укладати договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). Причиною такого рішення стало анулювання НБУ ліцензії компанії на ведення господарської діяльності з надання фінансових послуг у зв'язку з тим, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України.

НБУ 5 грудня 2022 року призупинив ТДВ "СК "Мотор-Гарант" дію ліцензій на надання фінансових послуг у зв'язку з невідповідністю компанії вимогам Положення про ліцензування та реєстрацію постачальників фінансових послуг та умов провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, а саме вимогам до ділової репутації постачальників фінпослуг.

НБУ 1 травня анулював останню ліцензію УАСК "АСКА" і виключив компанію з Державного реєстру фінансових установ. У зв'язку із завершенням процедури реорганізації компанії шляхом її приєднання до ПрАТ "СК "ВУСО".