У Києві відкриють зачинені з початку вторгнення вестибюлі на 10 станціях метро

У відповідь на побоювання, що це може привести до видалення деяких "історичних" твітів, він пообіцяв, що неактивні облікові записи заархівують, але не уточнив, як можна буде отримати доступ до них. "Але важливо звільнити покинуті назви акаунтів", - додав Маск.