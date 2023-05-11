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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна планує почати розпродаж конфіскованих російських активів до кінця року

19:04 11.05.2023 |

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Фонд державного майна України (ФДМУ) планує розпочати продаж конфіскованих російських активів вже до кінця цього року.

Про це голова Фонду Рустем Умеров розповів Reuters.

"Російський бізнес у деяких галузях був значним гравцем на ринку, дехто каже, що він мав величезну частку ринку. Але ніхто не оцінив точну вартість цих активів... Наша мета - це все взяти у державну власність, підготувати і продати. Ми хочемо, щоб ці підприємства працювали на Україну, на українських громадян", - сказав Умеров.

Водночас він зауважив, що виявлення всіх російських активів в Україні є тривалим і складним процесом, у якому беруть участь різні державні та правоохоронні органи. Тому цього року ФДМУ планує продати до 102 активів, переважно це нерухомість і автомобілі.

"Вони можуть бути передані у ФДМУ лише після того, як буде прийнято рішення суду щодо арештованих і націоналізованих активів. Зараз їх необхідно передати, щоб держава могла продати право власності новому власнику без судових ускладнень", - сказав Умеров.

"Ми зараз над цим працюємо. Ми називаємо це підготовкою до приватизації. Я попросив своїх колег зробити це у другому кварталі, а в кінці другого, на початку третього кварталу ми вже будемо готові продавати ці активи", - додав голова ФДМУ.

Він також поскаржився на спроби власників зірвати передачу конфіскованих російських активів державі.

За його словами, після отримання конфіскованих активів в управління, Фонд держмайна працює над вирішенням юридичних питань, відновленням їх діяльності, виплати податків і заробітної плати.

Одним із прикладів роботи Фонду Умеров назвав "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", виробництво на якому вже відновлено. Він додав, що ФДМУ планує приватизувати його до кінця року.

Як повідомлялося, на початку лютого суд з другої спроби конфіскував ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. Згодом Кабмін передав підприємство в управління ФДМУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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