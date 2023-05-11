Фонд держмайна планує почати розпродаж конфіскованих російських активів до кінця року

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує розпочати продаж конфіскованих російських активів вже до кінця цього року.

Про це голова Фонду Рустем Умеров розповів Reuters.

"Російський бізнес у деяких галузях був значним гравцем на ринку, дехто каже, що він мав величезну частку ринку. Але ніхто не оцінив точну вартість цих активів... Наша мета - це все взяти у державну власність, підготувати і продати. Ми хочемо, щоб ці підприємства працювали на Україну, на українських громадян", - сказав Умеров.

Водночас він зауважив, що виявлення всіх російських активів в Україні є тривалим і складним процесом, у якому беруть участь різні державні та правоохоронні органи. Тому цього року ФДМУ планує продати до 102 активів, переважно це нерухомість і автомобілі.

"Вони можуть бути передані у ФДМУ лише після того, як буде прийнято рішення суду щодо арештованих і націоналізованих активів. Зараз їх необхідно передати, щоб держава могла продати право власності новому власнику без судових ускладнень", - сказав Умеров.

"Ми зараз над цим працюємо. Ми називаємо це підготовкою до приватизації. Я попросив своїх колег зробити це у другому кварталі, а в кінці другого, на початку третього кварталу ми вже будемо готові продавати ці активи", - додав голова ФДМУ.

Він також поскаржився на спроби власників зірвати передачу конфіскованих російських активів державі.

За його словами, після отримання конфіскованих активів в управління, Фонд держмайна працює над вирішенням юридичних питань, відновленням їх діяльності, виплати податків і заробітної плати.

Одним із прикладів роботи Фонду Умеров назвав "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", виробництво на якому вже відновлено. Він додав, що ФДМУ планує приватизувати його до кінця року.

Як повідомлялося, на початку лютого суд з другої спроби конфіскував ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" російського олігарха Михайла Шелкова в межах застосованих до нього санкцій. Згодом Кабмін передав підприємство в управління ФДМУ.