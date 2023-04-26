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Євросоюз виділив 40 млн євро на розвиток обороноздатності Молдови
23:24 25.04.2023 |
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Рада міністрів закордонних справ країн ЄС схвалила рішення надати Молдові фінансову допомогу на розвиток оборонного потенціалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Миколи Попеску, яку приводить NewsMaker.
"Я висловив подяку за постійну підтримку ЄС і наголосив, що ми продовжимо працювати з тією самою рішучістю, щоб привести Молдову до Європейського союзу", - сказав міністр.
Фінансову допомогу нададуть із Європейського фонду миру. Йдеться про 40 млн євро.
Також Попеску привітав рішення ЄС направити до Молдови громадянську місію, яка займатиметься зміцненням кібербезпеки та боротьбою з дезінформацією.
Про необхідність зміцнення Збройних сил Молдови говорять з початку війни РФ проти України. У червні минулого року Рада ЄС схвалила допомогу збройним силам Молдови на 40 млн євро.
У Раді зазначали, що ця сума доповнить схвалену у грудні 2021 року допомогу на 7 млн євро, виділену на розвиток військової медичної служби та інженерного батальйону.
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