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АНАЛІТИКА

Частка підприємств, які планують зростання виробництва, у березні зросла з 49,1% до 60,1% - дослідження

23:41 21.04.2023 |

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Український бізнес другий місяць поспіль покращує свої очікування на найближчі 3-4 місяці, зокрема, частка підприємств, які планують на цей період зростання виробництва, збільшилася з 49,1% до 60,1%, такими є результати 11-го щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Результати цього місяця справляють враження підготовки економічного контрнаступу, а динаміка змін виробничих показників та очікування приємно здивували оптимізмом", - сказала під час презентації результатів дослідження виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Зазначається, що частка підприємств, які планують зменшити обсяги виробництва найближчими місяцями, скоротилася з 5% до 3,8%,

ІЕД зафіксував найвищу за весь час проведення опитувань (з травня 2022 року) частку підприємств, які працюють майже на повну та повну потужність - 52%: 5% - на повну потужність, 47% - понад 75% завантаження. Не працювало лише 4% опитаних, а 14% - на 25% потужності і менше.

Зазначається також, що невизначеність бізнесу в 6-місячній перспективі продовжує знижуватися, однак довгострокова залишається високою і без змін. Так, 56% респондентів вважають, що складно передбачити, що буде з діяльністю підприємства через два роки, цей показник зменшився лише на 1,4 п.п. порівняно з лютим.

Зазначається, що в березні, як і в лютому, рейтинг перешкод для ведення бізнесу очолило "зростання цін на сировину і матеріали", ця проблема заважала 68% опитаних. Перебої з електро-, водо- або теплопостачанням, які очолювали рейтинг перешкод два місяці поспіль, перемістилися на друге зі зниженням показника з 68% до 46%.

На третьому місці серед перешкод - труднощі з перевезенням сировини і готових товарів по Україні, цей пункт виділили 43% опитаних, що на 8 п. п. менше, ніж у лютому. Четвертою перешкодою 42% учасників опитування назвали розрив ланцюжків поставок. Також зменшилася з 40% до 31% частка підприємств, які вважають, що працювати небезпечно -.

Під час презентації експерти звернули увагу на динаміку експорту: 62% респондентів були експортерами до війни або почали експортувати під час війни, 13% експортерів не змогли відновити експортну діяльність під час війни.

"Мікробізнес досі стикається з великими викликами. 42% мікропідприємств не експортували останні 12 місяців", - зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Фахівці ІЕД наголосили, що в цьому сегменті частка підприємств, які планували зберегти обсяги виробництва найближчими місяцями на колишньому рівні, скоротилася з 45,9% до 36,1%.

Щодо працівників, 8,3% підприємств планують зростання зайнятості, що на 2,1 п.п. більше, ніж у лютому. Менше 1% підприємств планують збільшити кількість співробітників у вимушеній відпустці, зменшити їхню кількість хочуть 3,4%, не очікується змін у зайнятості у 88,3% опитаних, що на 1,1% менше, ніж місяцем раніше.

За даними дослідження, труднощі з пошуком працівників зменшилися після зростання два місяці поспіль. Стосовно проблеми знайти кваліфікованих працівників заявили майже 20% опитаних, однак це на 8 п.п. менше, ніж у лютому, тоді як поліпшення відзначили 5% підприємств проти 2,2% місяцем раніше. Некваліфікованих працівників складно знайти 13,3% опитаних проти 18,8% місяцем раніше.

В опитуванні брали участь 580 підприємств різних розмірів із 22 регіонів України. Опитування проходило з 16 по 31 березня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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