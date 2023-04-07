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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін у Пекіні схиляв Макрона до "протистояння" США, - Reuters

14:45 07.04.2023 |

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін схиляв президента Франції Еммануеля Макрона до "протистояння" проти США під час його візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Макрона у Пекіні зустріли з великим розмахом: з червоною доріжкою та офіційною церемонією. Також 8 квітня Сі Цзіньпін та французький президент відвідають резиденцію лідера Китаю у Гуанчжоу.

Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з ймовірних союзників в Європі, тому влаштували Макрону "розкішний прийом". Про це також свідчить применшена увага Китаю до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка прибула разом з Макроном.

Ймовірно, Сі Цзіньпін вважає президента Франції найближчим союзником в Європі, з яким у майбутньому він може створити коаліцію для "протистояння" США.

При цьому, як зазначає видання, Макрон не зміг досягти своєї мети під час візиту до Китаю. Сі Цзіньпін не змінив свою риторику щодо війни в Україні та підтримки Росії.

За даними Reuters, у США дипломатичні відносини Китаю з Францією сприймаються з часткою скепсису. Джерела видання зазначають, що Вашингтон зайняв "вичікувальну позицію".

Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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