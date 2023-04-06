У ЄС не можуть домовитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України – ЗМІ

Суперечки між постійними представниками держав Європейського Союзу щодо розподілу частини коштів у межах плану з передання Україні мільйона артилерійських снарядів уповільнюють його реалізацію.

Про це йдеться в публікації Politico, яку цитує "Європейська правда".

За даними поінформованих співрозмовників видання, посли ЄС у середу не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.

Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів - тільки з компаніями ЄС чи й зовнішніми виробниками теж. За даними Politico, Франція підтримує перший варіант разом із Грецією та Кіпром, які не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.

Щодо іншої частини плану - передання Україні боєприпасів із власних складів - посли ЄС змогли досягти згоди, і відповідний юридичний документ, як очікується, буде опублікований наступного тижня.

Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців.

План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру - загалом на це виділять 1 мільярд євро.

На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.