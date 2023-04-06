Фінансові новини
- |
- 06.04.23
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС не можуть домовитись, як витратити 1 млрд євро на боєприпаси для України – ЗМІ
22:03 05.04.2023 |
---
Суперечки між постійними представниками держав Європейського Союзу щодо розподілу частини коштів у межах плану з передання Україні мільйона артилерійських снарядів уповільнюють його реалізацію.
Про це йдеться в публікації Politico, яку цитує "Європейська правда".
За даними поінформованих співрозмовників видання, посли ЄС у середу не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань плану з закупівлі боєприпасів для України.
Суперечка стосується питання, з ким будуть укладатись контракти на виробництво боєприпасів - тільки з компаніями ЄС чи й зовнішніми виробниками теж. За даними Politico, Франція підтримує перший варіант разом із Грецією та Кіпром, які не хочуть, аби кошти потрапили в Туреччину.
Щодо іншої частини плану - передання Україні боєприпасів із власних складів - посли ЄС змогли досягти згоди, і відповідний юридичний документ, як очікується, буде опублікований наступного тижня.
Як відомо, 20 березня Рада Європейського Союзу погодила план постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом 12 місяців.
План складається з трьох етапів. На першому держави-члени ЄС передадуть Києву снаряди зі своїх запасів, отримавши компенсацію від Європейського фонду миру - загалом на це виділять 1 мільярд євро.
На другому етапі ще стільки ж коштів буде виділено на укладання контрактів із виробниками артилерійських боєприпасів, а далі держави ЄС розширюватимуть власні потужності з їхнього виготовлення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :