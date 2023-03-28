У Збройних силах Швеції заборонили користуватися TikTok

Співробітникам шведських Сил оборони більше не дозволяється використовувати соціальну мережу TikTok на своїх робочих телефонах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила "Шведському радіо" речниця Збройних сил Швеції Гуна Грауфельд.

За її словами, рішення заборонити TikTok було ухвалене у зв'язку з погіршенням зовнішньої ситуації та розвідувальною загрозою для Сил оборони.

Додаток, який належить китайській компанії, збирає дані користувачів - це викликало занепокоєння, що китайський уряд може отримати доступ до цієї інформації. "Існують різні ризики, пов'язані зі встановленням цього додатку", - зазначила Грауфельд.

У зв'язку з рішенням військовослужбовці Швеції більше не можуть завантажувати TikTok, а ті, хто вже має додаток на своїх телефонах, повинні видалити його.

Зазначимо, що в останні тижні деякі європейські країни почали забороняти користуватись TikTok урядовцям і держслужбовцям із міркувань безпеки, а Єврокомісія дала відповідне розпорядження минулого місяця.

Tiktok перебуває під посиленою увагою через питання безпеки й конфіденційності даних, оскільки є побоювання, що він може бути використаний для просування китайської пропаганди або збору даних про користувачів, що сама компанія категорично заперечує.