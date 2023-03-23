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Зеленський підписав закон про розвиток мережі зарядних станцій для електромобілів
23:49 22.03.2023 |
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Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів".
Документ повернуто з підписом голови держави 17 березня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №8172 на сайті Верховної Ради.
Парламент ухвалив його у другому читанні 24 лютого, він має спростити розвиток зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів.
Зокрема, закон передбачає:
* спрощення вимог до земельних ділянок для розміщення електрозарядних станцій;
* спрощення і здешевлення приєднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при приєднанні до кінця 2024 року);
* можливість встановлення автозарядних станцій для ОСББ в межах існуючої потужності;
* пільгове (без плати за потужність) приєднання до мереж НЕК "Укренерго" energy storage до кінця 2024 року.
Також законопроєкт запроваджує обмеження на закупівлю і експлуатацію автобусів з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ), що використовуються у сфері громадського транспорту. З 2036 року діятиме повна заборона на експлуатацію автобусів з ДВЗ (крім водневих і метанових). При цьому місцева влада матиме право коригувати термін запровадження таких обмежень.
Крім того, закон визначає поняття "легкий персональний електричний транспортний засіб" - це колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) із потужністю у діапазоні до 1000 Вт, системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 кілометрів на годину.
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