Зеленський підписав закон про розвиток мережі зарядних станцій для електромобілів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів".

Документ повернуто з підписом голови держави 17 березня, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №8172 на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив його у другому читанні 24 лютого, він має спростити розвиток зарядної інфраструктури для електричних транспортних засобів.

Зокрема, закон передбачає:

* спрощення вимог до земельних ділянок для розміщення електрозарядних станцій;

* спрощення і здешевлення приєднання автозарядок до електромереж (без плати за потужність при приєднанні до кінця 2024 року);

* можливість встановлення автозарядних станцій для ОСББ в межах існуючої потужності;

* пільгове (без плати за потужність) приєднання до мереж НЕК "Укренерго" energy storage до кінця 2024 року.

Також законопроєкт запроваджує обмеження на закупівлю і експлуатацію автобусів з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ), що використовуються у сфері громадського транспорту. З 2036 року діятиме повна заборона на експлуатацію автобусів з ДВЗ (крім водневих і метанових). При цьому місцева влада матиме право коригувати термін запровадження таких обмежень.

Крім того, закон визначає поняття "легкий персональний електричний транспортний засіб" - це колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) із потужністю у діапазоні до 1000 Вт, системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 кілометрів на годину.