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Кабмін спростив імпорт тростинового цукру
23:19 17.03.2023 |
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Кабінет міністрів скасував необхідність отримувати погодження Держрезерву при видачі Міністерством економіки ліцензій на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти.
Відповідне рішення в рамках дерегуляції економіки уряд ухвалив на засіданні 14 березня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Для створення максимально сприятливих умов для розвитку бізнесу й, відповідно, економіки ми маємо переглянути чинні інструменти держрегулювання та застарілі інструменти. І ця робота ведеться планомірно і цілеспрямовано. Сьогодні ухвалено рішення про скасування одного з таких інструментів, що не відповідає інтересам ані держави, ані бізнесу, ані суспільства", - пояснила голова міністерства Юлія Свириденко. Джерело: https://biz.censor.net/n3405747
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