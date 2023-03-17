Албанія під тиском ЄС призупинила схему «золотих паспортів»

Піддавшись критиці з боку ЄС, Албанія заявила в четвер, що тимчасово відмовляється від планів щодо так званої схеми "готівка в обмін на паспорти".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Так звана схема "золотих паспортів", яку уряд Албанії просував протягом останніх років, тимчасово призупинена, заявив прем'єр-міністр Еді Рама, виступаючи в Тирані разом з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і комісаром з питань розширення Олівером Варгеї.

"Ми чітко дали зрозуміти, що призупиняємо процес до тих пір, поки позиція не буде з'ясована на європейському рівні", - сказав Рама.

"Є справа в європейському суді, але ми не будемо виносити її на розгляд (...), не дочекавшись закінчення її розгляду", - сказав Рама.

"Якщо суд прийме рішення проти золотих паспортів, це питання буде закрите. Якщо він прийме рішення на користь, кожна країна зробить свій власний вибір", - додав він.

Суперечки виникли після того, як у 2019 році видання Exit оприлюднило інформацію про те, що уряд Рами планував запропонувати схему "албанський паспорт в обмін на інвестиції".

У 2022 році були внесені зміни до закону про державно-приватне партнерство, які включали програми надання громадянства, що дозволило б приватним фірмам просувати цю схему серед іноземців.

Рама захистив цю схему, заявивши, що вона має "величезний потенціал" і може принести значні економічні вигоди.

ЄС розкритикував план Албанії з продажу паспортів і закликав уряд відмовитися від цієї схеми або поставити під загрозу вільне пересування албанських громадян в ЄС. Європейська комісія повторила свій заклик зупинити цю схему у своєму щорічному звіті про розширення ЄС у жовтні.

Подібні схеми надання громадянства в Північній Македонії та Чорногорії також зазнали критики з боку ЄС.

Мальта, Кіпр і Болгарія пропонували схожі схеми, які передбачають отримання громадянства в обмін на інвестиції в нерухомість, бізнес або державні фонди.

Софія і Нікосія призупинили свої схеми, тоді як Валетта продовжує пропонувати паспорти, але через це їй загрожує судовий процес, ініційований Єврокомісією.

У лютому стало відомо, що Португалія припинить свою програму "золотих віз", яка прискорювала отримання дозволів на проживання для великих інвесторів з-за меж ЄС і принесла мільярди євро інвестицій, в рамках боротьби зі спекуляціями на ринку нерухомості.