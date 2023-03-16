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АНАЛІТИКА

Естонія відправить в Україну снайперську зброю і спецспорядження

15:08 16.03.2023 |

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У четвер, 16 березня, естонські урядовці підтримали пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити в Україну черговий пакет військової допомоги, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та спорядження для спецпідрозділів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

"Учора [15 березня] разом із нашими союзниками ми обговорювали поточний стан допомоги Україні у форматі "Рамштайн", і зрозуміло, що додаткового часу за підтримки України взяти нізвідки. Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю Європейським союзом одного мільйона артилерійських снарядів", - сказав міністр оборони Ханно Певкур, додавши, що потрібно також продовжувати надсилати більш дрібні та цілеспрямовані пакети допомоги.

За його словами, з цього випливає ухвалене в четвер рішення направити черговий пакет допомоги на додаток до попереднього, спеціально для оснащення спецпідрозділів і снайперів.

Найновіший пакет допомоги Естонії охоплює напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори. Також передадуть медичне обладнання. Загальна вартість військової допомоги становить 494 300 євро.

Пожертвування обладнання не впливає на можливості Сил оборони.

Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 млн євро, або понад 1% ВВП.
 

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