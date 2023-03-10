Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків - Мінекономіки

20:05 10.03.2023 |

---

 

Україна шукає трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічей першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром у справах ЄС Швеції Джесікою Росволл і міністром зайнятості та інтеграції Швеції Йоганом Персоном.

«Наявність страхування воєнних ризиків для бізнесу дасть можливість відновити інвестиційну діяльність в Україні вже зараз. Ми активізуємо діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами в різних куточках світу. Важливим елементом є залучення офіційних державних установ у цей процес. Ми шукаємо трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування, які надаватимуть як офіційні установи, так і приватні компанії», - сказала Свириденко.

Вона зазначила, що за підтримки глобальних міжнародних партнерів Україна активує комплексне страхування ризиків постачальників, інвесторів та впровадження проєктів. Це забезпечить компаніям необхідну конкурентну перевагу у вигляді раннього розміщення в Україні та більш активної участі у відновленні економіки та інфраструктури.

Уряд України також працює над інструментами для поглиблення економічної інтеграції з Євросоюзом. Йдеться також про використання правової бази Угоди про асоціацію для інтеграції з ринком ЄС. З огляду на те, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС, важливо розвивати торговельні шляхи, які стануть для Європейського Союзу внутрішніми. Це забезпечить більшу автономію ЄС та надасть можливості для відновлення виробництва в Україні - ближче до європейських виробництв.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7426
  0,1225
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0320  0,09 0,24 38,8100  0,07 0,17
EUR 39,8617  0,10 0,25 40,8303  0,05 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес