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Україна шукає трастові фонди для страхування воєнних ризиків - Мінекономіки
20:05 10.03.2023 |
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Україна шукає трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічей першого віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко з міністром у справах ЄС Швеції Джесікою Росволл і міністром зайнятості та інтеграції Швеції Йоганом Персоном.
«Наявність страхування воєнних ризиків для бізнесу дасть можливість відновити інвестиційну діяльність в Україні вже зараз. Ми активізуємо діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами в різних куточках світу. Важливим елементом є залучення офіційних державних установ у цей процес. Ми шукаємо трастові фонди та інші інструменти для створення продуктів військового страхування, які надаватимуть як офіційні установи, так і приватні компанії», - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що за підтримки глобальних міжнародних партнерів Україна активує комплексне страхування ризиків постачальників, інвесторів та впровадження проєктів. Це забезпечить компаніям необхідну конкурентну перевагу у вигляді раннього розміщення в Україні та більш активної участі у відновленні економіки та інфраструктури.
Уряд України також працює над інструментами для поглиблення економічної інтеграції з Євросоюзом. Йдеться також про використання правової бази Угоди про асоціацію для інтеграції з ринком ЄС. З огляду на те, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС, важливо розвивати торговельні шляхи, які стануть для Європейського Союзу внутрішніми. Це забезпечить більшу автономію ЄС та надасть можливості для відновлення виробництва в Україні - ближче до європейських виробництв.
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