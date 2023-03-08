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АНАЛІТИКА

Нардеп від «Слуги народу» ігнорував засідання суду, НАБУ доручили доставити його примусово

23:53 07.03.2023 |

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Колегія судів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила вчинити привід народного депутата України, якого звинувачують у декларуванні свідомо недостовірних даних.

Як повідомляє пресслужба САП, сьогодні суд доручив доставити депутата на засідання у четвер, 9 березня, о 12:30.

Здійснення приводу доручено детективам Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Вказана ухвала суду набирає законної сили з моменту її постанови та оскарженню не підлягає.

САП не називає прізвища депутата, проте вказує, що у декларації за 2020 рік він не вказав квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року. Дії депутата кваліфіковані за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Максима Пашковського (фракція "Слуга народу"). Раніше суд тричі визнавав причини неявки до суду зазначеного нардепа неповажними та зобов'язував сплатити грошові стягнення.

31 січня 2023 року ВАКС після чергової неявки ухвалив здійснити привід обвинуваченого до Вінницького міського суду для участі у судовому засіданні у режимі відеоконференції з ВАКС або шляхом забезпечення його участі у режимі відеоконференції із застосуванням власних технічних засобів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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