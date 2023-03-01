Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Виглядає як шоу для населення»: інвестбанкір Томаш Фіала про боротьбу з корупцією

13:43 01.03.2023 |

---

 

Засновник Dragon Capital та власник УП Томаш Фіала вважає, що поки за звільненнями представників влади не послідують справжні суди та подальші запобіжні заходи, така боротьба з корупцією "виглядає як шоу для населення".

Про це Фіала розповів в інтерв'ю ЕП.

"Да, були обшуки, но якщо людям, в яких проходили обшуки, не пред'явили звинувачення, вони не появилися в судах, запобіжні заходи для них не обрали, то це виглядає більш як шоу для населення, щоб заспокоїти. Будемо дивитися дальше", - прокоментував він масові звільнення представників влади в останні тижні.

На його думку, хвиля звільнень з уряду, яка почалася, не закінчиться під тиском громадянського суспільства, медіа та західних партнерів України.

"На початку війни всі боялися критикувати, щоб не розхитати ситуацію і щоб продовжувати отримувати підтримку Заходу. Думаю, цих скандалів будемо бачити більше і це буде тиснути на владу очищувати себе", - резюмує він.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,2121
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2458  0,17 0,44 39,2284  0,09 0,24
EUR 40,0565  0,24 0,59 41,2516  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес