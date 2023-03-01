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«Виглядає як шоу для населення»: інвестбанкір Томаш Фіала про боротьбу з корупцією
13:43 01.03.2023 |
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Засновник Dragon Capital та власник УП Томаш Фіала вважає, що поки за звільненнями представників влади не послідують справжні суди та подальші запобіжні заходи, така боротьба з корупцією "виглядає як шоу для населення".
Про це Фіала розповів в інтерв'ю ЕП.
"Да, були обшуки, но якщо людям, в яких проходили обшуки, не пред'явили звинувачення, вони не появилися в судах, запобіжні заходи для них не обрали, то це виглядає більш як шоу для населення, щоб заспокоїти. Будемо дивитися дальше", - прокоментував він масові звільнення представників влади в останні тижні.
На його думку, хвиля звільнень з уряду, яка почалася, не закінчиться під тиском громадянського суспільства, медіа та західних партнерів України.
"На початку війни всі боялися критикувати, щоб не розхитати ситуацію і щоб продовжувати отримувати підтримку Заходу. Думаю, цих скандалів будемо бачити більше і це буде тиснути на владу очищувати себе", - резюмує він.
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