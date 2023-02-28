Бельгія заморозила російські активи вартістю 58 мільярдів євро

Бельгія заморозила за рік російські активи загальною вартістю 58 млрд євро.

Про це міністр фінансів країни Вінсент Ван Петегем заявив до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Казначейство заморозило російські активи на €58 млрд. Це найвищий показник серед усіх європейських держав-членів", - наголосив міністр.

Крім того, Бельгія заблокувала російські фінансові транзакції на 191 млрд євро.

"Загалом ці заходи стосуються 1789 російських компаній або громадян, які перебувають у чорному списку", - уточнив міністр.

Крім того, бельгійська митниця посилила перевірки товарів з та до Росії та Білорусії. За рік перевірено понад 90 тис. декларацій та 7,93 тис. контейнерів. Також влада Бельгії запросила додаткову інформацію про близько 30 тис. контейнерів, які перевалювали у бельгійських портах. Наразі 529 контейнерів заблоковано, оскільки очікується отримання додаткової інформації.

Крім того, за рік перевірили 10 тисяч автомобілів, що прямували до Росії, транзит понад тисячі з них заблокували.

Через порушення правил імпорту та експорту країна розпочала близько 20 судових процесів, ще 15 готуються.

Як повідомлялося, у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою. За даними Банку Росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн руб. ($83,61 млрд).

Контроль над міжнародними депозитаріями пояснює порівняно великі суми заморожених російських активів у Бельгії та Люксембурзі. Так, уряд Бельгії з початку вторгнення РФ в Україну заморозив активи, що належать російським фізичним та юридичним особам на суму в 50,5 мільярда євро. Люксембург заморозив активи на 5,5 млрд євро російських фізичних та юридичних осіб.