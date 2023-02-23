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АНАЛІТИКА

Швеція відкрита для відправки танків в Україну і веде переговори з Німеччиною - міністр оборони

13:03 23.02.2023 |

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Швеція готова відправити в Україну кілька своїх бойових танків Leopard, а також готується представити черговий пакет допомоги.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми відкриті до цього і ведемо тісний діалог з цього приводу, перш за все, з Німеччиною", - сказав Йонсон.

Від початку російського вторгнення Швеція надала Україні низку пакетів військової та цивільної допомоги.

Остання партія включає броньовані бойові машини піхоти, які, за словами міністра оборони, стануть головним внеском Швеції в оснащення України для ведення наземних бойових дій.

Швеція також готується надіслати Україні сучасну артилерійську систему Archer, і в шведському парламенті зростає підтримка ідеї додатково надати Україні частину зі 120 танків Leopard, які є у країні.
Ключові теги: Швеція
 

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