Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски на 10 млрд грн

23:06 16.02.2023 |

---

 

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Правоохоронці розповіли, що таке рішення суду було застосовано стосовно Миколаївського глиноземного заводу, а також видобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".

За інформацією СБУ, під час слідства було встановлено, що Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні структури у різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати своє відношення до активів у країні.

"Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - зазначають у СБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3609  0,04 0,10 40,0644  0,03 0,08
EUR 41,7109  0,08 0,19 42,7675  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес