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Україна націоналізувала підприємства російського олігарха Дерипаски на 10 млрд грн
23:06 16.02.2023 |
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Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про націоналізацію підприємств на 10 млрд гривень, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Правоохоронці розповіли, що таке рішення суду було застосовано стосовно Миколаївського глиноземного заводу, а також видобувних компаній "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр".
За інформацією СБУ, під час слідства було встановлено, що Дерипаска керував підприємствами через підконтрольні структури у різних регіонах України. У такий спосіб він намагався приховати своє відношення до активів у країні.
"Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України", - зазначають у СБУ.
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