Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії

Американський уряд планує стимулювати компанії до збільшення кількості зарядних станцій для електромобілів. Міністерство транспорту Сполучених Штатів займеться доопрацюванням документів, якими регламентується участь компаній у програмі субсидування.

Адміністрація Джо Байдена (Joe Biden) розробила план боротьби зі зміною клімату, який передбачає, що до 2030 року частка електричних автомобілів у США досягне 50%. Одним із бар'єрів на шляху до досягнення мети є погана інфраструктура.

Вирішити цю проблему має програма державного субсидування, яка передбачає виділення $7,5 млрд на збільшення кількості зарядних станцій у країні до 500 000. Станом на 2021 рік, у США було приблизно 100 000 станцій.

Tesla буде змушена дати доступ до своїх зарядних станцій Supercharge іншим електромобілям, якщо вона хоче взяти участь у програмі державного субсидування. Компанія Ілона Маска (Elon Musk) стверджувала про готовність зробити це, а її генеральний директор обговорював питання з представниками Білого дому минулого місяця. Однак відтоді нічого не змінилося. Скористатися послугами Supercharge досі можуть виключно власники електромобілів Tesla.

До кінця місяця Міністерство транспорту США оприлюднить вимоги, яким мають відповідати американські зарядні станції, щоб компанії мали право брати участь у програмі державного субсидування. Зокрема, йтиметься про частку компонентів американського виробництва.