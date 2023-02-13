Фінансові новини
- |
- 13.02.23
- |
- 12:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попри позицію США. Ізраїль легалізував дев'ять поселень на західному березі Йордану
12:22 13.02.2023 |
---
Ізраїльський кабінет по питанням безпеки вирішив легалізувати дев'ять несанкціонованих поселень на західному березі річки Йордан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Таке рішення було прийняте 12 лютого у зв'язку з нещодавніми нападами палестинців в Єрусалимі. Місцева преса називає це "виключно рідкісним кроком". Також зазначається, що це рішення було прийняте всупереч позиції США.
Видання зазначає, що все це - наслідки останніх виборів, в результаті яких до парламенту потрапили найбільш праві політики.
"Новий уряд оголосив про намір проводити політику розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан", - пише видання.
В найближчі дні профільний комітет має провести засідання з питання забудови поселень додатковими одиницями житла.
Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі вирішили посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї.
Нагадаємо, поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Під Буданова? У Раді хочуть змінити закон про призначення міністра оборони
|Посли G7 закликали Раду відновити електронне декларування для запобігання корупції
|Українські бійці знищили 61 крилату ракету з 71, запущеної РФ, а також п'ять дронів - Залужний
|Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :