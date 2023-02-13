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АНАЛІТИКА

Попри позицію США. Ізраїль легалізував дев'ять поселень на західному березі Йордану

12:22 13.02.2023 |

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Ізраїльський кабінет по питанням безпеки вирішив легалізувати дев'ять несанкціонованих поселень на західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Таке рішення було прийняте 12 лютого у зв'язку з нещодавніми нападами палестинців в Єрусалимі. Місцева преса називає це "виключно рідкісним кроком". Також зазначається, що це рішення було прийняте всупереч позиції США.

Видання зазначає, що все це - наслідки останніх виборів, в результаті яких до парламенту потрапили найбільш праві політики.

"Новий уряд оголосив про намір проводити політику розширення поселень на окупованому Західному березі річки Йордан", - пише видання.

В найближчі дні профільний комітет має провести засідання з питання забудови поселень додатковими одиницями житла.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі вирішили посилити армію та поліцію, а також спростити отримання зброї.

Нагадаємо, поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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