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Швейцарія дозволить відправляти в Україну обладнання для розмінування
21:48 25.01.2023 |
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Уряд Швейцарії ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну швейцарське обладнання для розмінування у окремих випадках.
Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду в середу, пише "Європейська правда".
"Федеральна рада ухвалила рішення про нове положення у сфері ембарго на поставки зброї. Тепер Швейцарія може надавати винятки з ембарго на поставки зброї щодо обладнання для розмінування в Україні в окремих випадках. При видачі ліцензій має бути гарантовано, що забезпечується законне і цільове використання матеріалу", - сказано у повідомленні уряду.
Це маленький крок Швейцарії, який натякає, що вона поступово відходить від своєї нейтральної позиції щодо війни в Україні.
Напередодні ключова парламентська комісія затвердила подання, яке дозволить третім країнам реекспортувати зброю в Україну, оскільки вторгнення Росії порушило міжнародне право. Однак це рішення ще остаточно не затверджене, а перебуває на початковій стадії.
Швейцарія зіткнулася з критикою Німеччини та Іспанії через блокування поставок швейцарських боєприпасів в Україну.
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