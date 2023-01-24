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Порошенко під час зустрічі з Генсеком НАТО закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі
23:38 23.01.2023 |
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П'ятий президент України, народний депутат (фракція "Європейська солідарність") Петро Порошенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Брюсселі закликав прискорити розгляд заявки України на членство в Альянсі.
"Сьогодні у Брюсселі висловив щиру подяку Альянсу та країнам-членам за потужну військову та політичну допомогу Україні. Наша держава перетворилася на надміцний надійний щит захисту союзників від варварства Росії і за останній рік уже на полі бою довела свою готовність до членства в Альянсі", - написав Порошенко у фейсбуці у понеділок.
За його словами, під час зустрічі він звернув увагу генсека НАТО на необхідність прискорення розгляду офіційної заяви України щодо приєднання до Альянсу.
"Без України цей трансатлантичний проєкт так і не буде завершений. Водночас, з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі", - переконаний Порошенко.
Він зазначив, що в Україні розраховують на "стратегічну далекоглядність і справді амбітні рішення під час чергового саміту НАТО у Вільнюсі цього року".
"Також ми говорили про постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ. Наголосив, що нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ у січні-лютому, перш ніж росія використає нову хвилю мобілізації", - підсумував Порошенко.
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