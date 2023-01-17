Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Проєкт «Армія дронів» забезпечив ЗСУ 1600 дронів на 3,3 млрд грн

22:01 16.01.2023 |

---

Проєкт «Армія дронів» забезпечив ЗСУ 1600 дронів на 3,3 млрд грн

 

Проєкт "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 забезпечив на запит військових контрактування 1600 дронів на 3,3 млрд грн, повідомив віцепрем'єр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров на конференції "Виробництво БпЛА: можливості та виклики" в Києві 14 січня.

"Завдяки проєкту "Армія дронів" у рамках платформи UNITED24 ми забезпечуємо наших військових найкращими "пташками" та стимулюємо розвиток українських виробників БПЛА. За 7 місяців проєкту за запитом військових уже законтрактовано майже 1600 дронів на 3,3 млрд грн. Частина з них - це дрони українських виробників", - наводяться слова Федорова у пресрелізі KSE, яка стала організатором конференції.

Глава Мінцифри в телеграмі в понеділок також повідомив, що в Бахмут днями було відправлено 83 дрони Mavic, Matrice, Autel.

У свою чергу перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що держава навмисно стимулюватиме розвиток БпЛА в Україні на системній основі, створити необхідні для цього умови, зокрема, здійснити дерегуляцію.

"Ми сфокусовані на тому, щоб стимулювати розвиток виробництва системно, з огляду на перспективу. Стимулювати розвиток малих виробників, розширення виробництва великих, відкрити доступ до фінансів і всередині країни, і зовні", - заявила Свириденко.

Проєкт "Армія дронів" створено за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. В рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання щодо поводження з ними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5581
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0161  0,01 0,02 40,7096  0,02 0,06
EUR 42,3036  0,22 0,52 43,3164  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес