НБУ дозволив банкам покривати до 50% обов’язкових резервів за рахунок ОВДП

Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів (ОР) за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, при формуванні ОР під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.

Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.

За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.

Відповідні зміни ухвалені рішенням правління Національного банку України від 5 січня 2023 року №7-рш "Про внесення змін до рішення правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш", що набирає чинності з 10 січня 2023 року.

Національний банк у грудні 2022 року анонсував запровадження комплексу заходів, спрямованих на посилення монетарної трансмісії та активізацію внутрішнього боргового ринку, одним з яких є надання можливості банкам покривати частину ОР за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Раніше НБУ імплементував ще один захід з відповідного комплексу, підвищивши нормативи формування банками обов'язкових резервів.

Обов'язкові резерви - один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов'язань (норматив резервування). Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон'юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.