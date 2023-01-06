Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ дозволив банкам покривати до 50% обов’язкових резервів за рахунок ОВДП

18:53 06.01.2023 |

---

 

Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів (ОР) за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, при формуванні ОР під час нового періоду їх утримання, який розпочинається з 11 січня 2023 року, банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.

Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року.

За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.

Відповідні зміни ухвалені рішенням правління Національного банку України від 5 січня 2023 року №7-рш "Про внесення змін до рішення правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш", що набирає чинності з 10 січня 2023 року.

Національний банк у грудні 2022 року анонсував запровадження комплексу заходів, спрямованих на посилення монетарної трансмісії та активізацію внутрішнього боргового ринку, одним з яких є надання можливості банкам покривати частину ОР за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Раніше НБУ імплементував ще один захід з відповідного комплексу, підвищивши нормативи формування банками обов'язкових резервів.

Обов'язкові резерви - один із традиційних інструментів центральних банків. Його зміст полягає в такому: банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, який визначається як певний відсоток від його зобов'язань (норматив резервування). Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі кон'юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,3733
  0,4040
 1,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9619  0,06 0,14 40,7692  0,02 0,05
EUR 41,5554  0,07 0,18 42,6373  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес