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Forbes представив п'ятірку мільярдерів із найбільшими втратами за минулий рік
17:54 05.01.2023 |
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Видання Forbes оприлюднило п'ятірку мільярдерів, які найбільше втратили у 2022 році. Очолив список американський бізнесмен, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.
Як пише видання, багато в чому скорочення статків Маска пов'язане з падінням акцій Tesla, яке почалося 2021 року і прискорилося на тлі новин про покупку мільярдером соціальної мережі Twitter наприкінці жовтня 2022 року за $44 млрд.
На другому місці за втратами розташувався власник Amazon Джефф Безос, який через падіння акцій своєї компанії на 50% втратив $85 млрд.
Очільник Meta Марк Цукерберг втратив $77 млрд після здешевлення акцій соцмережі Facebook на 64%.
Закривають п'ятірку співзасновники Google (тепер компанія називається Alphabet) Ларрі Пейдж і Сергій Брін, які втратили майже $45 млрд кожен, оскільки акції Alphabet впали в 2022 році на 39%.
Як повідомлялося, Ілон Маск став першою людиною у світі, яка втратила понад $200 млрд.
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