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АНАЛІТИКА

Усі енергоблоки АЕС на підконтрольній території працюють на максимальній потужності, – «Енергоатом»

15:26 30.12.2022 |

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Усі атомні енергоблоки, розташовані на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Усі 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та видають в українську енергосистему 7200 МВт", - йдеться у повідомленні.

Ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.

Як повідомлялося, станом на 30 грудня в енергосистемі України дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до останньої масованої ракетної атаки росіян. Водночас, унаслідок влучань у деякі енергооб'єкти 29 грудня складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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