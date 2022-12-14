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Енергооб'єкти України завдяки роботі ППО залишилися неушкодженими під час атаки РФ дронами вранці середи - «Укренерго»
12:52 14.12.2022 |
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Енергооб'єкти України не постраждали від атаки РФ дронами вранці середи, повідомила НЕК "Укренерго".
"Завдяки блискучій роботі сил ППО об'єкти енергетичної інфраструктури не отримали пошкоджень - усі 13 БПЛА були збиті", - йдеться у повідомленні НЕК у телеграм-каналі у середу.
Щодо загальної ситуації в енергосистемі, то, за даними "Укренерго", введення в роботу у вівторок ще одного блоку АЕС (дев'ятого з дев'яти доступних, з огляду на окупацію шести блоків ЗАЕС - ЕР) допомогло не застосовувати минулої доби аварійних відключень для збалансування енергосистеми. Проте, зазначили у НЕК, ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великі обсяги пошкоджень внаслідок обстрілів раніше, всім обленерго, як і раніше, доведено ліміти споживання.
"Зберігається суттєвий дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході: через майже щоденні обстріли енергооб'єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи уповільнюються через небезпеку для життя ремонтників", - зазначили в "Укренерго".
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