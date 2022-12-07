H&M закрив усі магазини в Росії

Шведський рітейлер H&M, власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу, який працював в Росії з 2009 року, підтвердив закриття всіх російських магазинів після розпродажу залишків товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що H&M закрив усі магазини мережі в Росії. Всього в країні налічувалося близько 150 магазинів бренду.

На початку березня компанія H&M повідомила, що призупиняє продажі своєї продукції в РФ через її вторгнення в Україну. Пізніше бренд оголосив про рішення остаточно залишити російський ринок.

У середині листопада товари бренду почав продавати російський маркетплейс Ozon.

Також повідомляється, що на місці магазинів H&M у Росії відкриються торгові точки місцевих і турецьких брендів, включно із Zarina, Befree, Koton і "Снігова королева".

